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На Черниговщине уже неделю ищут провалившегося под лед 7-летнего мальчика
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14 января 2025, 14:25

На Черниговщине уже неделю ищут провалившегося под лед 7-летнего мальчика

14 января 2025, 14:25
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фото: ГСЧС Украины в Черниговской области
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Спасатели продолжают поиски 7-летнего мальчика, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Ребенок провалился под лед со своим дедушкой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.

"Спасатели продолжают искать мальчика, пропавшего в реке Снов вблизи села Брусилов", – говорится в сообщении.

В настоящее время к поискам привлекли пятерых спасателей, одну единицу техники и лодку.

Напомним, 7 января 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов.

Тело мужчины достали из водоема 8 января.

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