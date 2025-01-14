На Черниговщине уже неделю ищут провалившегося под лед 7-летнего мальчика

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Спасатели продолжают поиски 7-летнего мальчика, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Ребенок провалился под лед со своим дедушкой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.

"Спасатели продолжают искать мальчика, пропавшего в реке Снов вблизи села Брусилов", – говорится в сообщении.

В настоящее время к поискам привлекли пятерых спасателей, одну единицу техники и лодку.

Напомним, 7 января 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов.

Тело мужчины достали из водоема 8 января.