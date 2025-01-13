фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Мужчина провалился под лед на расстоянии 15 метров от берега. Добравшись до него, спасатели бросили ему веревку, вытащили из водоема и на лодке доставили его к берегу.

Спасенного передали медикам.

Напомним, ранее в водоеме Полтавской области нашли тело мужчины , который исчез еще 30 декабря.