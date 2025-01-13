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13 января 2025, 12:57

В Житомирской области на водохранилище мужчина провалился под лед

13 января 2025, 12:57
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фото: ГСЧС
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Происшествие случилось днем 12 января на местном водохранилище в городе Малин Коростенского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Мужчина провалился под лед на расстоянии 15 метров от берега. Добравшись до него, спасатели бросили ему веревку, вытащили из водоема и на лодке доставили его к берегу.

Спасенного передали медикам.

Напомним, ранее в водоеме Полтавской области нашли тело мужчины , который исчез еще 30 декабря.

Житомирская область лед спасатели
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