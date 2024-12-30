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30 декабря 2024, 13:16

На Тернопольщине нашли в колодце тело мужчины, пропавшего 12 дней назад

30 декабря 2024, 13:16
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фото: полиция
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В одном из сел Подволочиской поселковой общины Тернопольской области местный житель обнаружил тело человека на дне колодца глубиной 15 метров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Тело было обнаружено 28 декабря. Как выяснили правоохранители, погибший – местный житель 1972 года рождения. Он уже 12 дней считался пропавшим без вести.

Еще 17 декабря в полицию с заявлением об исчезновении мужа обратилась его супруга. Женщина сообщила, что тот накануне в 4 утра ушел из дома и не вернулся. Муж злоупотреблял спиртными напитками.

Спасатели достали погибшего из колодца. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Причину смерти установит экспертиза.

Напомним, ранее в Тернопольской области нашли тело мужчины, которого несколько дней разыскивали после его исчезновения.

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