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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Житель города сообщил в полицию, что в летней кухне знакомого обнаружил его мертвым. Правоохранители направили тело 62-летнего мужчины на судмедэкспертизу.

По заключению эксперта, смерть наступила в результате проникающей колотой раны грудной клетки с повреждением легкого.

Правоохранители установили, что убийство совершила 21-летняя дочь мужчины. Во время визита к отцу между родственниками возник конфликт, во время которого девушка ударила мужчину отверткой в грудную клетку и скрылась.

Фигурантку задержали. Ей объявили подозрение. В ближайшее время суд будет избирать задержанной меру пресечения.

Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области суд вынес пожизненный приговор мужчине, зарубившему топором родителей.