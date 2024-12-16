В Запорожье в кафе женщина швырнула под стол гранату

иллюстративное фото: из открытых источников

Инцидент произошел в Запорожье днем 15 декабря в одном из кафе города

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Посетительница кафе вела себя дерзко, придиралась к другим гостям, а затем после замечаний бросила под их стол гранату.

Правоохранители изъяли гранату, которую женщина бросила, не изъяв взрыватель. Боеприпас направили на экспертизу.

Фигурантку задержали, ей объявили подозрение. 38-летней женщине грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который во время конфликта с пассажирами маршрутки угрожал им гранатой.