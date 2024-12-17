Сожгли тела подростков и закопали: троим убийцам во Львовской области отстояли приговор
Апелляционный суд оставил без изменений приговор трем жителям Львовщины за жестокое убийство двух подростков из Золочева
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В 2020 году на Золочевщине фигуранты побили битой 17-летнего парня и его 15-летнюю девушку. После чего их тела сожгли и закопали в лесу.
Установлено, что злоумышленники занимались сбытом каннабиса с помощью Telegram-каналов, делая закладки. К этому они неоднократно привлекали подростка.
Однако впоследствии между соучастниками произошел конфликт из-за того, что якобы парень присвоил себе наркотики. За это фигуранты решили разобраться с ним и предложили встретиться. Однако парень прибыл на встречу не сам, а со своей девушкой, что изменило план расправы.
Сторона защиты подала апелляционную жалобу, которую суд оставил без удовлетворения: 24-летний, 23-летний и 21-летний фигуранты получили 15 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества и 10 лет лишения свободы соответственно.
Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области суд вынес пожизненный приговор мужчине, зарубившему топором родителей.