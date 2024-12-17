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17 декабря 2024, 04:58

Сожгли тела подростков и закопали: троим убийцам во Львовской области отстояли приговор

17 декабря 2024, 04:58
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фото: прокуратура
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Апелляционный суд оставил без изменений приговор трем жителям Львовщины за жестокое убийство двух подростков из Золочева

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В 2020 году на Золочевщине фигуранты побили битой 17-летнего парня и его 15-летнюю девушку. После чего их тела сожгли и закопали в лесу.

Установлено, что злоумышленники занимались сбытом каннабиса с помощью Telegram-каналов, делая закладки. К этому они неоднократно привлекали подростка.

Однако впоследствии между соучастниками произошел конфликт из-за того, что якобы парень присвоил себе наркотики. За это фигуранты решили разобраться с ним и предложили встретиться. Однако парень прибыл на встречу не сам, а со своей девушкой, что изменило план расправы.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу, которую суд оставил без удовлетворения: 24-летний, 23-летний и 21-летний фигуранты получили 15 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества и 10 лет лишения свободы соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области суд вынес пожизненный приговор мужчине, зарубившему топором родителей.

суд убийство подростки приговор Львовская область
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