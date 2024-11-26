Суд признал снос усадьбы Зеленских в Киеве законным

фото: facebook.com/AmiDPerov

Верховный суд признал законным снос исторического объекта «Усадебный жилой дом Евмения Зеленского» в центре Киева. Он был уничтожен в июле 2024 года.

Об этом сообщил активист и памятник охраны Дмитрий Перов, передает RegioNews.

Активист подчеркнул, что своим решением судья отклонил кассационные жалобы Киевской городской прокуратуры и ОО Наследие по защите и сохранению усадьбы Зеленских.

В частности, суд признал законными выдачу градостроительных условий и ограничения на реконструкцию усадьбы Зеленских.

Напомним, 19 июля центральной части Киева снесли историческую усадьбу Зеленских. Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что это – циничное нарушение закона. Из-за сноса здания 19 века жители Киева вышли под КГГА на акцию протеста.

Правоохранители начали уголовное производство по сносу исторического здания по ул. Конисского 22 (бывшая Тургеневская) в Киеве – усадьбы Зеленских. Дом находился под арестом, поэтому его снос незаконный.