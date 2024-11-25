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25 ноября 2024, 10:49

СБУ задержала клирика УПЦ МП, сливавшего россиянам данные об защитниках Харькова

25 ноября 2024, 10:49
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фото: СБУ
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Служба безопасности задержала настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), подозреваемого в работе на врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, по заказу России фигурант собирал информацию о Силах обороны в регионе, в том числе на украинских блокпостах вблизи Харькова. Протоиерей также отслеживал маршруты перемещения военной техники ВСУ.

"Полученные сведения клирик мессенджером направлял агрессору в виде меток на гугл-картах и их подробным описанием", - говорится в сообщении.

43-летний протоиерей начал выполнять враждебные задачи в октябре 2024 года. а затем был назначен настоятелем местного храма.

Злоумышленник в настоящее время находится под стражей.

Напомним, ранее в Житомирской области объявили подозрение клирику УПЦ МП , который навязывал пророссийские взгляды и оправдывал войну.

СБУ Харьков УПЦ МП агент рф
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