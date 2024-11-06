Глава МИД Германии посетила одно из пограничных подразделений на Черниговщине

фото: ГПСУ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила одно из пограничных подразделений в Черниговской области

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Председатель Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Сергей Дейнеко во время рабочей встречи с Бербок отметил необходимость дополнительного оснащения подразделений в связи с ежедневными потерями из-за постоянных российских атак.

Он отметил, что благодаря международной поддержке ГПСУ развивается и перевооружается по стандартам Европейского Союза и НАТО.

Также он отметил, что сегодня Украина остается надежным партнером и форпостом безопасности остальной Европы.

Начальник Черниговского пограничного отряда подробно ознакомил гостей с текущей обстановкой на участке ответственности. Он рассказал об основных вызовах, с которыми сталкиваются пограничники

Также он представил технические средства, позволяющие эффективно противодействовать традиционным угрозам и атакам беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, которые Россия почти ежесуточно направляет для атаки на мирные украинские города.

Отдельное внимание было уделено средствам воздушной разведки, активно используемым для мониторинга вражеских перемещений, своевременного выявления и поражения потенциальных угроз.

Начальник пограничной заставы и подразделение воздушной разведки продемонстрировали возможность применения ударных беспилотников и минометов разных калибров для уничтожения враждебных целей.

Также Бербок посетила село Ягодное в Черниговской области, где возле мемориала жертвам российских зверств призвала международных партнеров увеличить поддержку Украины.

Напомним, Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Украину 4 ноября.