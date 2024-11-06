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06 ноября 2024, 02:31

Хотели в Словакию, но четыре дня бродили в горах: на Закарпатье поймали двух мужчин

06 ноября 2024, 02:31
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фото: ГПСУ
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Пограничники Чопского отряда обнаружили в горах мужчин, которые бродили там четыре дня. Они хотели нелегально попасть в Словакию

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время патрулирования военнослужащие обнаружили двух мужчин, которые шли по дороге, ведущей к пограничному подразделению. Как оказалось, мужчины бродили в горах уже четыре дня. Жители Донетчины и Черкасской области признались, что планировали незаконно сбежать в Словакию.

Путешественники рассказали, что познакомились в соцсетях, где оба изучали информацию о незаконном пересечении границы. Дальше решили объединиться, чтобы идти вместе. Для пересечения границы выбрали сложный высокогорный участок, поскольку, по их мнению, там больше шансов избежать пограничных нарядов.

Мужчины тщательно готовились к путешествию: приобрели туристическую одежду и даже антитепловизионные дождевики, проложили маршрут в мобильных приложениях, запаслись провизией. Впрочем, они не учли сложность горных участков и отсутствие мобильного покрытия на определенных местах. Наконец мужчины сбились с маршрута и бродили наугад. Через четыре дня они вышли на тропу вблизи отдела пограничной службы. Там их и обнаружили пограничники.

Мужчин задержали в административном порядке. Их дальнейшую судьбу определит суд.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно перебраться в Румынию на опасном участке.

пограничники горы Закарпатье Словакия побег от мобилизации побег за границу
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