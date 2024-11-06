фото: ГПСУ

Первый снег выпал в Харьковской области около Волчанска. Белое полотно помогло аэроразведчикам Краматорского пограничного отряда обнаружить БМП захватчиков

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Вылет FPV-дрона пограничников не заставил себя ждать. В результате, штрафной удар за остановку в неположенном месте и неспособность вражеской техники двигаться дальше", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обнаружили и уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".