Керівниця МЗС Німеччини відвідала один з прикордонних підрозділів на Чернігівщині

фото: ДПСУ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала один з прикордонних підрозділів у Чернігівській області

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Голова Державної прикордонної служби генерал-лейтенант Сергій Дейнеко під час робочої зустрічі з Бербок наголосив на потребі в додатковому оснащенні підрозділів у зв'язку зі щоденними втратами через постійні російські атаки.

Він зазначив, що завдяки міжнародній підтримці ДПСУ розвивається та переозброюється за стандартами Європейського Союзу і НАТО.

Також він зауважив, що сьогодні Україна залишається надійним партнером і форпостом безпеки для решти Європи.

Начальник Чернігівського прикордонного загону детально ознайомив гостей з поточною обстановкою на ділянці відповідальності. Він розповів про основні виклики, з якими стикаються прикордонники

Також він презентував технічні засоби, що дозволяють ефективно протидіяти традиційним загрозам та атакам безпілотних літальних апаратів типу Shahed, які Росія майже щодобово спрямовує для атаки на мирні українські міста.

Окрема увага була приділена засобам повітряної розвідки, які активно використовуються для моніторингу ворожих переміщень, своєчасного виявлення та ураження потенційних загроз.

Начальник прикордонної застави і підрозділ повітряної розвідки продемонстрували можливості застосування ударних безпілотників та мінометів різних калібрів для знищення ворожих цілей.

Також Бербок відвідала село Ягідне на Чернігівщині, де біля меморіалу жертвам російських звірств закликала міжнародних партнерів збільшити підтримку України.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до України 4 листопада.