фото: ГПСУ

На Северском направлении пограничники бригады Гвардии наступления «Месть» совместно с собратьями из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» разбили российские штурмовые подразделения

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

FPV-дроны "Эдельвейса" подвели несколько боевых машин пехоты. Затем с помощью сбросов операторы БПЛА "Мести" начали уничтожать вражескую пехоту, которая пыталась сбежать или скрыться.

"В результате неудачной атаки, враг потерял 4 БМП и 13 штурмовиков. В тот же день неподалеку аэроразведчики подразделения "GALA drones company" бригады "Месть" обнаружили еще 7 оккупантов, заблудившихся в тумане. Благодаря сбросам пограничники помогли захватчикам найти дорогу на концерт к Кобзону", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР показали, как FPV-пилоты охотятся за российскими грузовиками, фургонами и мотоциклами.