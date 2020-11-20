Кабмин уволил главу Минэнерго Буславец и назначил временного руководителя
Кабинет министров Украины во время заседания 20 ноября уволил Ольгу Буславец с должности исполняющей обязанности министра энергетики.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
20 ноября на внеочередном заседании правительства принято решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины №604 о временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславец О.А", - сообщили в Кабмине.
Новым временным руководителем Министерства энергетики назначен заместитель Ольги Буславец - Юрий Бойко.
Во время заседания правительства премьер-министр поблагодарил Ольгу Буславец за изменения, которые удалось реализовать в эти непростые для страны месяцы", - говорится в сообщении.
Также премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Ольга Буславец остается работать в правительственной команде.
Напомним, ранее Кабмин осуществил ряд кадровых назначений в министерствах и ведомствах.