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20 ноября 2020, 18:31 10

Кабмин уволил главу Минэнерго Буславец и назначил временного руководителя

20 ноября 2020, 18:31 10
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Ольга Буславец возглавляла министерство с 16 апреля 2020 года
Ольга Буславец возглавляла министерство с 16 апреля 2020 года
Фото: Кабмин
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Кабинет министров Украины во время заседания 20 ноября уволил Ольгу Буславец с должности исполняющей обязанности министра энергетики.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

20 ноября на внеочередном заседании правительства принято решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины №604 о временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславец О.А", - сообщили в Кабмине.

Новым временным руководителем Министерства энергетики назначен заместитель Ольги Буславец - Юрий Бойко.

Во время заседания правительства премьер-министр поблагодарил Ольгу Буславец за изменения, которые удалось реализовать в эти непростые для страны месяцы", - говорится в сообщении.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Ольга Буславец остается работать в правительственной команде.

Напомним, ранее Кабмин осуществил ряд кадровых назначений в министерствах и ведомствах.

Кабмин увольнение Министерство энергетика Ольга Буславец
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Кабмин уволил главу Минэнерго Буславец и назначил временного руководителя
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