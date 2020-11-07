Председателя Черниговской РГА отправили под домашний арест

Его подозревают в получении взятки

Его подозревают в получении взятки

Фото: СБУ

Печерский суд Киева постановил удерживать Сергея Журмана, председателя Черниговской райгосадминистрации, подозреваемого в получении взятки, под круглосуточным домашним арестом до 27 декабря.

Об этом Суспильному сообщил его адвокат Владислав Кича, передает RegioNews.

Адвокат подозреваемого считает обвинение необоснованным.

Подозрение – необоснованное, дело, как говорится, шито белыми нитками. Обвинение просило содержания под стражей, я – освобождения под личное обязательство. Суд решил где-то посередине", - сказал Кича.

Постановлением суда адвокат не доволен и планирует позже обжаловать его в суде, просит освободить чиновника под личное обязательство. Тем временем Сергей Журман будет находится под арестом дома в Чернигове.

Напомним, 4 ноября Служба безопасности Украины задержала на взятке председателя Черниговской районной государственной администрации, который также является депутатом Черниговского областного совета.