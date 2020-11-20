Зеленский уволил глав райгосадминистраций в шести областях
Всего под увольнение попали восемь глав РГА
Всего под увольнение попали восемь глав РГА
Президент Украины Владимир Зеленский уволил со своих постов глав восьми районных государственных администраций на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте президента.
В частности, президент уволил:
- Вячеслава Дворского с должности председателя Ужгородской РГА Закарпатской области;
- Ирину Люклян - с должности председателя Рожнятовской РГА Ивано-Франковской области;
- Андрея Пирога - с должности председателя Кременчугской РГА Полтавской области;
- Василия Сорокина - с должности председателя Великобурлукской РГА и Павла Голодникова - с должности председателя Змиевской РГА Харьковской области;
- Дмитрия Такаджи - с должности председателя Нижнесерогозской РГА и Александра Дуку - с должности председателя Алешковской РГА Херсонской области;
- Сергея Журмана - с должности председателя Черниговской РГА Черниговской области.
В то же время отмечается, что распоряжением №511/2020-рп глава государства назначил Богдана Зубчика председателем Калиновской РГА Винницкой области.
Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА).
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