Зеленский уволил глав райгосадминистраций в шести областях

Всего под увольнение попали восемь глав РГА

Всего под увольнение попали восемь глав РГА

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский уволил со своих постов глав восьми районных государственных администраций на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте президента. В частности, президент уволил: Вячеслава Дворского с должности председателя Ужгородской РГА Закарпатской области;

Ирину Люклян - с должности председателя Рожнятовской РГА Ивано-Франковской области;

Андрея Пирога - с должности председателя Кременчугской РГА Полтавской области;

Василия Сорокина - с должности председателя Великобурлукской РГА и Павла Голодникова - с должности председателя Змиевской РГА Харьковской области;

Дмитрия Такаджи - с должности председателя Нижнесерогозской РГА и Александра Дуку - с должности председателя Алешковской РГА Херсонской области;

Сергея Журмана - с должности председателя Черниговской РГА Черниговской области. В то же время отмечается, что распоряжением №511/2020-рп глава государства назначил Богдана Зубчика председателем Калиновской РГА Винницкой области. Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА).

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