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Зеленский уволил глав райгосадминистраций в шести областях
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20 ноября 2020, 14:49 32

Зеленский уволил глав райгосадминистраций в шести областях

20 ноября 2020, 14:49 32
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Всего под увольнение попали восемь глав РГА
Всего под увольнение попали восемь глав РГА
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил со своих постов глав восьми районных государственных администраций на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте президента.

В частности, президент уволил:

  • Вячеслава Дворского с должности председателя Ужгородской РГА Закарпатской области;
  • Ирину Люклян - с должности председателя Рожнятовской РГА Ивано-Франковской области;
  • Андрея Пирога - с должности председателя Кременчугской РГА Полтавской области;
  • Василия Сорокина - с должности председателя Великобурлукской РГА и Павла Голодникова - с должности председателя Змиевской РГА Харьковской области;
  • Дмитрия Такаджи - с должности председателя Нижнесерогозской РГА и Александра Дуку - с должности председателя Алешковской РГА Херсонской области;
  • Сергея Журмана - с должности председателя Черниговской РГА Черниговской области.

В то же время отмечается, что распоряжением №511/2020-рп глава государства назначил Богдана Зубчика председателем Калиновской РГА Винницкой области.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА).

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