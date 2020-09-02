ЦИК утвердила смету на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №208

Выборы в "округе Ляшко" обойдутся почти в три миллиона гривен

Выборы в "округе Ляшко" обойдутся почти в три миллиона гривен

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия утвердила смету в размере 2,66 млн грн, которые направят на организацию и проведение промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область).

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на постановление ЦИК, принятое 2 сентября.

Как отметил заместитель председателя Центризбиркома Сергей Дубовик, примерно половину из этой суммы (1,62 млн грн) получит окружная избирательная комиссия 208 округу.

Еще 1 млн грн прописаны как расходы ЦИК. Их направят на изготовление избирательной документации - 680,2 тыс. грн и оплату услуг средств массовой информации (печатной площади и эфирного времени) для обнародования решений ЦИК - 277,7 тыс. грн.



Также 13 тыс. грн предусмотрено на приобретение бумаги и расходных материалов для органа ведения Государственного реестра избирателей.



В общем в этих довыборах смогут принять участие более 127 тыс. избирателей. Голосование будет происходить на 199 избирательных участках, из которых 192 – обычные и 7 – специальные.

Напомним, 26 августа на Черниговщине стартовал процесс довыборов в Верховную Раду.