Украинцам, которые имеют инвалидность с детства, вдвое повысят надбавки на уход

Документ был одобрен сегодня

Документ был одобрен сегодня

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Лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2031.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".



Надбавки на уход повысятся следующим образом:

лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с января 2021 года с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022 года – до 200%;

лицам с инвалидностью с детства подгруппе Б I группы с 50% до 100%.

Кроме того, одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, – с 15% до 75%.

Законом надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается на такую ребенка до 6 лет в размере:

с 1 января 2021 года – 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет;

с 1 января 2022 года – 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет.

А надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А возрастом от 6 до 18 лет увеличивается до:

с 1 января 2021 года – 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет;

с 1 января 2022 года – 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Данный закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако в действие он вводится с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рада позволит детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет.