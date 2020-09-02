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02 сентября 2020, 17:11 2

"Слуга народа", который поддерживает Лукашенко, набросился с бранью на фотокорреспондента в Раде

02 сентября 2020, 17:11 2
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Нардеп заявил, что фотокорреспондент врет
Нардеп заявил, что фотокорреспондент врет
Фото из открытых источников
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Депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко обругал известного фотокорреспондента Яна Доброносова, когда тот снимал народных избранников во время заседания Рады.

Об инциденте сообщил Доброносов в Facebook, передает RegioNews.

Журналист уточнил, что для стычки депутат пришел на балкон, откуда тот снимал Раду.

"Снимал, как я работаю. Не имею ничего против, но когда он спросил: "зачем я это делаю?", я ответил, что считаю, что он должен проникаться проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил: "мне по*й, что ты думаешь", – говорится в сообщении.

Пользователи сети резко отреагировали на поступок нардепа и оставили множество гневных комментариев под заметкой. Вскоре на страницу Доброносова пожаловал и сам Шевченко.

"Насобирал себе "порохоботов" в друзья. Молодец, держи дальше", – ответил Шевченко.

Впоследствии он добавил, что считает Доброносова "лжецом". Мол, на самом деле нагрубил, потому что фотокорреспондент высказал претензию за его поддержку позиции Лукашенко.

"А мне все равно, как вы считаете. Для меня важнее мнение большинства наших граждан, а не таких порохоботов, как вы. Для всех порохоботів – мне по*уй на ваше мнение", – уточнил Шевченко.

Дивно виходить, але це вже не здивування. На жаль, депутат Шевченко прийшов до мене на балкон. Знімав як я працюю. Не...

Опубліковано Yan Dobronosov Середа, 2 вересня 2020 р.

Однако уже на собственной Facebook-странице Шевченко заявил другое – про "отдельную касту людей, которые работают, чтобы найти компрометирующий ракурс, или роются в чужом смартфоне. А на малейший троллинг в ответ кричат: Мама, вызывай ментов".

Решил показать обратную сторону папарацци. Кто то работает в поле не покладая рук давая стране хлеб, кто то в шахте...

Опубликовано Евгенієм Шевченко Среда, 2 сентября 2020 г.

Напомним, рано утром 2 сентября в Киеве двое неизвестных напали на народного депутата Антона Полякова и избили его.

Верховная Рада журналисты депутат нардеп парламент
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