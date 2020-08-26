На Черниговщине стартовал процесс довыборов в Раду - ЦИК

Голосование будет происходить на 199 избирательных участках

Голосование будет происходить на 199 избирательных участках

Фото: cvk.gov.ua

В среду, 26 августа, начинается избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), назначенных Комиссией на воскресенье, 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

По данным ЦИК, в целом по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 127 тысяч избирателей. Голосование будет происходить на 199 избирательных участках, из которых 192 - обычные и 7 - специальные.

Отмечается, что 20 августа ЦИК уже утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению указанных выборов.

В частности, согласно данному плану выдвижение кандидатов продлится с 27 августа, последний день регистрации кандидатов в депутаты - 29 сентября включительно. Предвыборная агитация продлится до 23 октября, а до 9 ноября включительно будут установлены результаты выборов.

В 24 часа 23 октября - окончание предвыборной агитации; до 9 ноября включительно - установления результатов выборов", - отметили в Центризбиркоме.

Известно, что выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.

Также, известно, что о своем участии в 208-м округе уже заявили лидер Радикальной партии Олег Ляшко, ексглава Офиса президента Андрей Богдан, бывший нардеп от БПП Александр Грановский.