ЦВК затвердила кошторис на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208

Вибори на "окрузі Ляшка" обійдуться у майже три мільйони гривень

Вибори на "окрузі Ляшка" обійдуться у майже три мільйони гривень

Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія затвердила кошторис у розмірі 2,66 млн грн, які спрямують на організацію та проведення проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область).

Про це пише RegioNews з посиланням на постанову ЦВК, ухвалену 2 вересня.

Як зауважив заступник голови Центрвиборчкому Сергій Дубовик, приблизно половину з цієї суми (1,62 млн грн) отримає окружна виборча комісія 208 округу.

Ще 1 млн грн прописані як видатки ЦВК. Їх спрямують на виготовлення виборчої документації - 680,2 тис. грн і оплату послуг засобів масової інформації (друкованої площі та ефірного часу) для оприлюднення рішень ЦВК - 277,7 тис. грн.



Також 13 тис. грн передбачено на придбання паперу та витратних матеріалів для органу ведення Державного реєстру виборців.



Загалом у цих довиборах зможуть взяти участь понад 127 тис. виборців. Голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях, з яких 192 – звичайні та 7 – спеціальні.

Нагадаємо, 26 серпня на Чернігівщині стартував процес довиборів до Верховної Ради.