Пошла за грибами и не вернулась: на Житомирщине разыскивают 53-летнюю женщину

Фото: Национальная полиция

В Житомирской области продолжаются поиски 53-летней женщины, которая исчезла в лесу во время похода за грибами. Оксана Богдан ушла из дома 12 сентября и до сих пор не вернулась

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина отправилась в лес около 13:00 в селе Каменный Брид Новоборовской общины.

К поисковым работам привлекли около 120 человек. Среди них – полицейские, спасатели, кинологи, военные и местные жители.

Приметы пропавшей: рост около 150 см, среднее телосложение, светлые волосы, коричневые глаза. Была одета в синие резиновые сапоги, красную кофту и черный свитер.

Полиция просит всех, кто имеет любую информацию о местонахождении Оксаны Богдан, сообщить по номеру +380 96 054 27 16 , на линию 102 или обратиться в ближайшее подразделение полиции.

Правоохранители также призывают граждан не ходить в лес в одиночку, сообщать близким о маршруте, брать с собой заряженный телефон, павербанк и фонарик, а также в случае потери ориентации не паниковать, оставаться на месте и звонить по телефону 102, 101 или 112.

Напомним, на Прикарпатье пятеро туристов заблудились в горах и потеряли связь. Горные спасатели разыскали людей и сопровождали их в село Шибене.

Ранее на Львовщине спасатели эвакуировали с гор туристку с переломом ноги. Женщина травмировалась во время похода на горе Кудрявец возле села Гребенов.