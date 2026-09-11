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11 сентября 2026, 13:58

Умань замерла: тысячи хасидов одновременно молятся за Украину

11 сентября 2026, 13:58
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Фото Общественное Черкассы / Анастасия Столбова
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В Умани 11 сентября тысячи хасидов-паломников одновременно остановились для молитвы за Украину. В полдень они начали повторять молитву, звучавшую из громкоговорителей на улицах квартала

Об этом сообщили находящиеся на месте происшествия корреспонденты Суспильного, передает RegioNews.

По словам одного из паломников, молитва называется Тикун а-Клали. В этот день ее одновременно читают хасиды в разных странах мира.

Тикун а-Клали – "всеобъемлющая поправка" – особая молитва брацлавских хасидов, состоящая из десяти псалмов царя Давида. Ее авторство связывают с рабби Нахманом из Брацлава.

В традиции брацлавских хасидов молитва символизирует покаяние и духовное исправление.

Как известно, по данным Государственной пограничной службы, в Украину уже прибыли около 17 тысяч паломников-хасидов на празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана.

Напомним, в Умани Черкасской области с 4 по 17 сентября из-за празднования Рош га-Шана ввели особый режим въезда, выезда и передвижения по городу. Всё для обеспечения безопасности паломников и местных жителей.

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