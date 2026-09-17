В Умані під час Рош га-Шана знайшли тіло 45-річного хасида

Фото: Національна поліція

В Умані під час святкування Рош га-Шана знайшли тіло 45-річного громадянина Великої Британії. Чоловік проживав у Лондоні та приїхав до України ще 10 серпня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Тіло паломника виявили в лісі поблизу Умані. За даними ізраїльських ЗМІ, загиблим може бути Іцхак Ельмакиєс – батько сімох дітей.

Тіло чоловіка виявила група хасидів, які вирушили до лісу для усамітненої молитви.

Місцева єврейська громада заявила про підозру у вбивстві. Водночас українські правоохоронці наразі офіційно не підтвердили насильницький характер смерті.

Відомості про смерть внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Поліція встановлює всі обставини загибелі чоловіка.

Цьогоріч на святкування Рош га-Шана до Умані прибули десятки тисяч паломників. За даними ізраїльської сторони, їхня кількість сягнула близько 52 тисяч.

Нагадаємо, щороку до Умані на Черкащині на Рош га-Шана приїжджають тисячі паломників-хасидів, щоб відвідати могилу рабина Нахмана – засновника брацлавського хасидизму.

З 4 до 17 вересня через святкування Рош га-Шана в місті запровадили особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом. Усе для безпеки паломників і місцевих жителів.