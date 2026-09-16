На Черниговщине женщина укусила полицейского на похоронах военного

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В Черниговской области судили женщину за нападение на полицейского. Известно, что она укусила правоохранителя

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в Нежине 2 июня во время похорон погибшего защитника. К полицейским подошел мужчина в пьяном состоянии и начал провоцировать конфликт. Правоохранители пытались доставить его в Военную службу правопорядка. Однако вмешалась его жена: женщина укусила одного из правоохранителей за предплечье.

Женщина на суде признала вину частично. Она заявила, что укусила полицейского случайно.

В результате женщине назначили один год ограничения свободы. В то же время, суд освободил ее от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Напомним, ранее во Львовской области военный укусил полицейского . Это произошло прямо возле супермаркета.