В Ровенской области произошло ДТП с участием мотоцикла и авто: трое травмированных, среди них дети

Фото: полиция Ровенской области

На Ракитновщине произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля, в результате которого травмировались три человека. Авария произошла 13 сентября около 15:35 в Старом Селе по улице Хмельницкого

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным полиции, 18-летний житель села Вежица, управляя мотоциклом Mustang, во время обгона выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen Touran, водитель которого в этот момент поворачивал налево.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил спинальную травму и перелом позвонка. Его 13-летний пассажир получил перелом черепа. Оба пострадавших госпитализированы в больницу.

17-летний водитель автомобиля также получил незначительные травмы. После медицинского осмотра его отпустили.

Как установили правоохранители, ни один из двух водителей не имел водительского удостоверения. Кроме того, мотоцикл Mustang не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а водитель двухколесного и его 13-летний пассажир были без мотошлемов.

У обоих вождей отобрали биологические образцы. По факту ДТП следователи приступили к досудебному расследованию.

Напомним, что в Ровенской области полиция устанавливает личность мужчины, погибшего в результате ДТП на автодороге "Киев-Чоп". Авария произошла 14 сентября около 01:00 вблизи села Жадковка.