Верховный Суд оставил в силе приговор двум харьковчанам за передачу врагу военных локаций

Фото: Офис Генерального прокурора

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений приговоры двум жителям Харькова, приговоренным к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за передачу российской стороне информации об украинских военных и местах получения гуманитарной помощи

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора передает RegioNews .

Как установило следствие, в конце февраля 2022 года 49-летняя харьковчанка начала общаться со своим бывшим мужем - 48-летним боевиком так называемой "ЛНР". Он попросил женщину собирать информацию о патриотически настроенных жителях Харьковщины.

В течение февраля-августа 2022 оба собирали и передавали ему данные с точными координатами позиций украинских сил обороны, а также благотворительной организации, которая обеспечивала военнослужащих и гражданских продуктами и другой гуманитарной помощью.

По данным прокуратуры, в ходе общения подозреваемые пренебрежительно высказывались об украинских военных и ожидали скорейшей оккупации Харькова и области российскими войсками.

Защита пыталась добиться пересмотра судебных решений в Верховном суде. Прокуроры Офиса Генерального прокурора отрицали доводы стороны защиты и обосновали отсутствие оснований для отмены или смены приговоров.

Кассационный уголовный суд согласился с позицией обвинения и оставил судебные решения по-прежнему. Наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества для каждого из осужденных суд признал соответствующим тяжести совершенного.

Напомним, что в Харьковской области вынесли строгий приговор железнодорожнику, который за $165 продавал врагу безопасность целых регионов.