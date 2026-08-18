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18 августа 2026, 17:59

Сохраняла годами и пыталась продать: в Херсонской области будут судить женщину за незаконный сбыт оружия

18 августа 2026, 17:59
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Фото: прокуратура Херсонской области
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В Херсонской области будут судить 54-летнюю жительницу Высокополья, которая, по данным следствия, несколько лет незаконно хранила автомат, боеприпасы и взрывчатку, а впоследствии попыталась продать часть арсенала за 25 тысяч гривен

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По материалам следствия, осенью 2022 года женщина обнаружила на территории разрушенного дома в селе Ольжине автомат АК-74, магазин с патронами, патроны разного калибра, гранатометные выстрелы, корпуса ручных гранат и тротиловые шашки.

Обнаруженное оружие и боеприпасы она перевезла в свое место жительства, где незаконно хранила их в течение нескольких лет.

15 июня 2026 женщина решила продать автомат и часть боеприпасов. За оружие и взрывоопасные предметы оно планировало получить 25 тысяч гривен. Однако правоохранители разоблачили ее при попытке сбыта.

Во время обыска по месту жительства женщины стражи порядка обнаружили и изъяли взрывоопасные предметы, которые она незаконно хранила.

Прокуроры Бериславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов.

До вынесения приговора суда обвиняемая будет находиться под стражей.

Напомним, что в Кривом Роге полицейские сообщили о подозрении 58-летнему местному жителю, подозреваемому в незаконном сбыте боеприпасов. По данным следствия, мужчина занимался противоправной деятельностью с апреля этого года.

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