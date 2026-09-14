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14 вересня 2026, 16:59

На Черкащині чоловік пропонував хабар поліцейському за наркозлочин

14 вересня 2026, 16:59
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Фото: поліція Черкаської області
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У Звенигородці Черкаської області поліцейські задокументували спробу підкупу правоохоронця

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

35-річний місцевий житель запропонував поліцейському офіцеру громади 200 доларів, щоб уникнути кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Під час поверхневої перевірки правоохоронець виявив у чоловіка наркотичний засіб "Метадон". Після цього місцевий житель, за даними поліції, намагався домовитися з поліцейським та запропонував йому неправомірну вигоду.

Слідчо-оперативна група Звенигородського районного відділу поліції задокументувала факт пропозиції 200 доларів службовій особі.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту, а також за ч. 1 ст. 369 ККУ — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.

Триває досудове розслідування. За пропозицію неправомірної вигоди службовій особі чоловікові може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Херсонщині судитимуть 54-річну жительку Високопілля, яка, за даними слідства, кілька років незаконно зберігала автомат, боєприпаси та вибухівку, а згодом спробувала продати частину арсеналу за 25 тисяч гривень.

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