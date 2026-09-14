В Киевской области поезд насмерть переехал женщину

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла на станции Вишняки. Под колесами пассажирского поезда Киев-Рахив погибла 83-летняя местная жительница. Известно, что женщина переходила железнодорожные пути. От полученных травм она скончалась на месте.

"Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины)", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее во Львове поезд сбил сидевшего на колее мужчину. От полученных травм мужчина погиб на месте.