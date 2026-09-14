В Киевской области поезд насмерть переехал женщину
Трагедия произошла на Фастовщине. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла на станции Вишняки. Под колесами пассажирского поезда Киев-Рахив погибла 83-летняя местная жительница. Известно, что женщина переходила железнодорожные пути. От полученных травм она скончалась на месте.
"Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины)", - говорят правоохранители.
Напомним, ранее во Львове поезд сбил сидевшего на колее мужчину. От полученных травм мужчина погиб на месте.
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