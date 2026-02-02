Росія атакувала Черкащину: виникли пожежі, щонайменше 4 постраждалих

22 січня 2026

Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова

Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі