Один точный удар в сердце: в Черкасской области мужчина убил знакомого и пытался скрыть тело

Трагедия произошла в одном из частных домов Черкасской области. Между двумя мужчинами произошла бытовая ссора. Известно, что один из них был пьян. Во время конфликта один из мужчин схватил нож. Он нанес "оппоненту" один точный удар ножом в левую часть грудной клетки.

Раненый пытался спастись: он смог дойти до двора рядом расположенного домовладения, где упал. К сожалению, от полученных ран он скончался. При этом убийца пытался скрыть следы преступления. Он пошел к соседней реке и выбросил нож — орудие убийства. Затем вернулся, убедился, что никто не наблюдает, и перетащил тело в лесной массив в административных границах села Думанцы. Там и оставил, после чего скрылся.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

