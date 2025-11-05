15:38  05 листопада
Двоє агентів РФ отримали 15 років тюрми за підпали залізничних об’єктів у Черкаській області

05 листопада 2025, 16:34
Фото: ілюстративне
Суд засудив двох агентів ФСБ, які підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури, до тривалого ув’язнення із конфіскацією майна

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Суд у Черкаській області виніс вирок ще двом агентам російської спецслужби, які організовували підпали об’єктів інфраструктури на території регіону. Зловмисники отримали по 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Обох підозрюваних затримали у серпні 2024 року "на гарячому", коли вони намагалися знищити релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці. За даними слідства, один із агентів, 25-річний контрактник місцевої військової частини, самовільно залишив підрозділ і переховувався на території Черкащини, паралельно шукаючи "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

Молодик погодився на співпрацю з ФСБ Росії в обмін на обіцянку швидкого доходу. Після отримання агентурного інструктажу він планував диверсії на магістральних залізничних лініях, залучивши до діяльності знайомого безробітного. Обоє проводили розвідку, фотографували релейні шафи та підпалювали їх за допомогою легкозаймистих сумішей, а відеозвіти відправляли кураторам у РФ.

Під час обшуків у зловмисників вилучили засоби підпалу та смартфони з доказами протиправної діяльності. Суд визнав їх винними за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена за попередньою змовою в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця потрапила в скандал через використання склянок із російським маркуванням у міжнародних поїздах. Пасажири виявили посуд з логотипом заводу з Гусь-Хрустального в рейсі Київ-Будапешт, що викликало хвилю обурення.

