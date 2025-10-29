Фото: пресслужба поліції

Суд визнав винним військовослужбовця, який намагався вбити двох неповнолітніх, і призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що у жовтні 2024 року військовослужбовець однієї з військових частин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, приїхав до магазину на території Черкаської області, де відпочивала група молоді. Між чоловіком і підлітками раніше стався конфлікт. Керуючись неприязню та бажанням помститися, він умисно кинув із вікна автомобіля бойову гранату Ф-1 у бік компанії.

Вибух спричинив поранення трьох осіб – двох 17-річних хлопців і 18-річного юнака. Потерпілих госпіталізували, і завдяки швидкій медичній допомозі вдалося уникнути трагічних наслідків. У ході розслідування також з'ясувалося, що обвинувачений незаконно придбав, носив і зберігав бойові припаси, зокрема гранату, яку використав під час злочину.

Суд, врахувавши тяжкість злочину та зібрані докази, повністю погодився з позицією прокуратури. Вироком Шполянського районного суду військовослужбовця засуджено до 10 років позбавлення волі за сукупністю статей – замах на умисне вбивство двох або більше осіб та незаконне зберігання боєприпасів. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

