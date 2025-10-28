Фото: пресслужба поліції

У селі Іркліїв Черкаського району 27 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста та вантажівки

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент трапився близько 16:00 на нерегульованому перехресті, коли 30-річний велосипедист не надав перевагу в русі та зіткнувся з вантажним автомобілем "DAF" під керуванням 31-річного водія.

Внаслідок зіткнення велосипедист отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості та був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги. Водій вантажівки від госпіталізації відмовився, його стан не потребував медичного втручання.

Поліція розслідує обставини пригоди

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини пригоди та опитують свідків, щоб повністю з'ясувати причини та хід подій.

