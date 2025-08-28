14:15  28 серпня
28 серпня 2025, 17:22

У Черкасах затримали 16-річного палія елітного автомобіля

28 серпня 2025, 17:22
Фото: Національна поліція України
Поліція розслідує підпал автомобіля, учасником якого став 16-річний місцевий мешканець

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У Черкасах поліція затримала неповнолітнього, який підпалив автомобіль. Зловмисником виявився 16-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, хлопець отримав пропозицію через месенджер Telegram виконати завдання знищення елітного авто за гроші. Виконану роботу він зафіксував на відео та надіслав куратору, після чого отримав 9 тисяч гривень.

Вилучено речові докази

Подія сталася в ніч на 25 серпня. Оператор служби "102" повідомив до Черкаського районного управління поліції про займання автомобіля на вулиці Героїв Дніпра. На місце виїхали правоохоронці та слідчо-оперативна група.

Автомобіль після підпалу

Поліцейські встановили, що внаслідок підпалу постраждав автомобіль BMW, який належав черкащанці. З місця події були вилучені речові докази, що підтверджують умисний характер пошкодження майна.

Наразі хлопцю повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до десяти років відповідно до чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, на Черкащині сталась аварія за участю легкового авто та вантажівки, у якій загинув водій і постраждала пасажирка. Поліція та рятувальники продовжують розслідування обставин ДТП на трасі Н-01 "Київ–Знам’янка".

