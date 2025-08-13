Фото: ілюстративне

У місті Шпола Звенигородського району поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 39-річний місцевий житель застрелив собаку, яка нібито вкрала його домашню птицю.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції 9 серпня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт та вилучила у чоловіка гладкоствольну рушницю. Крім того, складено адміністративний протокол за порушення правил зберігання вогнепальної зброї.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрили провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України - "жорстоке поводження з тваринами". Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання про призначення низки експертиз.

Слідчі дії тривають, проводяться опитування свідків та з'ясовуються обставини, які призвели до трагічного інциденту.

Раніше повідомлялося, що на Київщині стався інцидент із летальним для тварини наслідком. 59-річний місцевий житель застрелив собаку сусіда після того, як вона випадково вибігла за межі двору.