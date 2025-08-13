14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 15:59

На Черкащині 39-річний чоловік застрелив собаку, підозрюючи її у крадіжці птиці

13 серпня 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У місті Шпола Звенигородського району поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 39-річний місцевий житель застрелив собаку, яка нібито вкрала його домашню птицю.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції 9 серпня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт та вилучила у чоловіка гладкоствольну рушницю. Крім того, складено адміністративний протокол за порушення правил зберігання вогнепальної зброї.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрили провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України - "жорстоке поводження з тваринами". Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання про призначення низки експертиз.

Слідчі дії тривають, проводяться опитування свідків та з'ясовуються обставини, які призвели до трагічного інциденту.

Раніше повідомлялося, що на Київщині стався інцидент із летальним для тварини наслідком. 59-річний місцевий житель застрелив собаку сусіда після того, як вона випадково вибігла за межі двору.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область жорстоке поводження з тваринами тварини собака рушниця інцидент
На Черкащині 18-річний хлопець пошкодив банери на Алеї Героїв
13 серпня 2025, 09:58
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
12 серпня 2025, 10:18
На Черкащині 15 років тюрми отримав 21-річний молодик, який палив електропідстанції
12 серпня 2025, 07:26
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
На Закарпатті викрили організатора незаконного переправлення людей через кордон
13 серпня 2025, 16:51
У Києві чоловік вмикав російську музику і кричав військовому "Слава Росії"
13 серпня 2025, 16:37
Нова афера з номерами та банківськими рахунками: як не стати жертвою шахраїв
13 серпня 2025, 16:32
На Кіровоградщині у гаражі виявили схованку з сотнями кілограмів вибухівки та мінами
13 серпня 2025, 16:11
У Львові зробили операцію 102-річному чоловіку
13 серпня 2025, 15:44
На Київщині помітили Tesla Cybertruck: вартість такої моделі стартує від 100 000$
13 серпня 2025, 15:22
На Волині викрили схему онлайн-продажу контрафактних цигарок
13 серпня 2025, 15:19
На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми у 14 населених пунктах
13 серпня 2025, 15:07
Харківські підприємці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу
13 серпня 2025, 15:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »