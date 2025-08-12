Фото: СБУ

Вирок отримав російський агент, який палив об’єкти енергетичної інфраструктури на Черкащині

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ .

Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України.

Російському агенту призначили 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, житель Уманського району за завданням ФСБ намагався підпалити 8 електропідстанцій і релейну шафу, щоб знеструмити громаду та зупинити залізницю. СБУ затримала його "на гарячому" під час чергової спроби підпалу у липні минулого року.