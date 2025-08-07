Фото: Нацполіція

У поліції повідомили про затримання чоловіка, який влаштував стрілянину в закладі харчування. Зараз йому надають медичну допомогу, бо він сам себе поранив

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Як розповіли в поліції, чоловік увійшов до приміщення та зробив кілька пострілів зі зброї. Внаслідок цього він сам отримав поранення. Після цього він сховався у вбиральні. Крім самого стрільця ніхто не постраждав.

Правоохоронці одразу ввели спеціальну операцію. Поліція евакуювала відвідувачів та персонал. Зокрема, прилеглу до закладу територію огородили. Протягом години чоловіка затримали спецпризначенці КОРД. Зараз поранений зловмисник отримує допомогу від медиків.

"Слідчі поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мотиви скоєного встановлюються", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у центрі Черкас 7 серпня сталася надзвичайна ситуація. До приміщення ресторану швидкого харчування "МакДональдс" на вулиці Смілянській увірвався чоловік зі зброєю.