Иллюстративное фото

Стало известно, сколько инцидентов с ТЦК произошло в Харьковской области за прошлый месяц. По данным ТЦК, подтверждено меньше половины

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В июле в области зафиксировали 29 инцидентов, связанных с ТЦК. При этом подтвердили только шесть из них. При этом другие 23 случая оказались манипуляциями, фейковыми сообщениями. Также среди них есть часть информационно психологических операций (ИПСО).

Что касается шести реальных инцидентов, то в результате проверок были привлечены к ответственности двое работников ТЦК. В отношении еще четырех человек продолжаются расследования. Пока увольнений с должностей не было.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках ВСУ говорили, что 86% инцидентов с ТЦК оказались фейками и ИПСО. При этом из 257 инцидентов только 36 оказались реальными. По результатам расследований: