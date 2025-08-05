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05 серпня 2025, 10:59

У Черкасах чоловік із гранатою погрожував підірвати військових ТЦК

05 серпня 2025, 10:59
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Фото: Суспільне Черкаси/Марія Гаврилян
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Вранці 5 серпня, у Черкасах на проспекті Хіміків чоловік під мостом погрожував підірвати дві гранати. Інцидент стався під час спроби військових із районного ТЦК та СП перевірити його документи

Про це повідомили в Центрі комплектування та соцпідтримки, передає RegioNews.

Зазначається, що під час заходів оповіщення військові зупинили чоловіка для перевірки облікових даних.

У ході короткої розмови той дістав бойову гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати підірвати себе разом із присутніми. Він також намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК.

На місце оперативно прибули представники правоохоронних органів та спецслужб.

Станом на 10:20 чоловіка затримали, передають кореспонденти Суспільного з місця події.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям зловмисника.

Фото: Суспільне Черкаси/Марія Гаврилян

Нагадаємо, напередодні у Рівному шестеро цивільних заблокували авто ТЦК, вимагали віддати військовозобов'язаного. Внаслідок події авто ТЦК потрапило в дорожньо-транспортну пригоду.

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