У Черкасах чоловік із гранатою погрожував підірвати військових ТЦК

Фото: Суспільне Черкаси/Марія Гаврилян

Вранці 5 серпня, у Черкасах на проспекті Хіміків чоловік під мостом погрожував підірвати дві гранати. Інцидент стався під час спроби військових із районного ТЦК та СП перевірити його документи

Про це повідомили в Центрі комплектування та соцпідтримки, передає RegioNews.

Зазначається, що під час заходів оповіщення військові зупинили чоловіка для перевірки облікових даних.

У ході короткої розмови той дістав бойову гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати підірвати себе разом із присутніми. Він також намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК.

На місце оперативно прибули представники правоохоронних органів та спецслужб.

Станом на 10:20 чоловіка затримали, передають кореспонденти Суспільного з місця події.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям зловмисника.

Фото: Суспільне Черкаси/Марія Гаврилян

Нагадаємо, напередодні у Рівному шестеро цивільних заблокували авто ТЦК, вимагали віддати військовозобов'язаного. Внаслідок події авто ТЦК потрапило в дорожньо-транспортну пригоду.