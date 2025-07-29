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29 июля 2025, 19:15

Вымогали $60 млн: украинские киберполицейские помогли ликвидировать международную хакерскую группу

29 июля 2025, 19:15
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Фото: Национальная полиция Украины
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Украинские киберполицейские присоединились к масштабной международной операции под кодовым названием Checkmate, направленной на противодействие деятельности хакерской группировки BlackSuit

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, участники сети создавали вредоносное программное обеспечение, которое шифровало данные на компьютерах жертв. Доступ к информации восстанавливался только после уплаты выкупа в криптовалюте.

За время своей деятельности злоумышленники неоднократно меняли название группировки. В 2022 году она действовала под именем Quantum, впоследствии - Royal, а с 2023-го - BlackSuit. С начала 2025 года сеть функционировала под новым названием - Chaos. В рамках спецоперации был конфискован ряд онлайн-ресурсов, которые использовали хакеры для координации атак и связи с пострадавшими.

По оценкам правоохранителей, общая сумма выкупов, которые требовала группировка, превысила 500 миллионов долларов США. Самый большой зафиксированный случай шантажа составил 60 миллионов долларов. Основной мишенью хакеров становились частные и государственные структуры в США, странах ЕС и Японии.

В Украине открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 361 УКУ - несанкционированное вмешательство в работу компьютерных и информационно-коммуникационных систем. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к деятельности преступной сети.

Ранее сообщалось, изъято наркотиков на 600 млн: будут судить членов международной наркогруппировки. Согласно данным следствия, злоумышленники создали разветвленную сеть подпольных лабораторий, где производили метадон, мефедрон и alpha-PVP.

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Украина киберполиция хакеры криптовалюта кибератака выкуп
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