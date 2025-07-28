15:04  28 июля
Одна из киевских улиц превратилась в реку из-за сильного ливня - видео
14:12  28 июля
В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет +36
11:49  28 июля
В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца
UA | RU
UA | RU
28 июля 2025, 17:54

В Черкасской области у 40-летнего мужчины выявили склад оружия дома: что нашли во дворе

28 июля 2025, 17:54
Читайте також українською мовою
фото: полиция Черкасской области
Читайте також
українською мовою

В Золотоношском районе Черкасской области правоохранители обнаружили тайник оружия и взрывчатки в частном домовладении

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Санкционированный обыск провели следователи совместно с работниками Золотоношской окружной прокуратуры в селе Драбовцы. Владельцем арсенала оказался 40-летний местный житель.

Во время обыска изъят пистолет и шесть магазинов для автоматического оружия

В ходе обыска полицейские изъяли более 300 патронов, пистолет, шесть магазинов к автоматическому оружию, гранату, корпус гранаты РГО, запал, тротиловую шашку и вещество, похожее на пластид. Все найденное было направлено на экспертизу для установления происхождения и степени опасности.

Также найдена граната, корпус РГО, запал, тротиловая шашка и вещество, похожее на пластид

Мужчину задержали в порядке, предусмотренном законодательством. Ему объявлено подозрение по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Изъятое отправили на экспертизу, фигурант под круглосуточным домашним арестом

Следователи выясняют, с какой целью злоумышленник хранил опасные предметы и связан ли он с другими уголовными правонарушениями.

Ранее сообщалось, более 70 гранат и оружие на 700 тысяч: в Ивано-Франковской области задержали торговцев нелегальным оружием.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область оружие склад незаконное хранение Граната
Более 70 гранат и оружие на 700 тысяч: в Ивано-Франковской области задержали торговцев нелегальным оружием
28 июля 2025, 14:49
Масштабная операция: в Украине разоблачили 15 дельцов, торговавших "трофейным" оружием
28 июля 2025, 14:03
В Черкасской области разоблачили администратора Telegram-канала, который сообщал о ТЦК
25 июля 2025, 22:35
Все новости »
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
На Буковине девять должностных лиц подозревают в растрате почти 23 млн грн
28 июля 2025, 19:30
Обстрелы Днепропетровщины: ранены три гражданских, среди них - две женщины
28 июля 2025, 19:01
В Кривом Роге мужчина взорвал гранатой жену, а потом себя – от взрыва загорелся дом
28 июля 2025, 18:37
В Днепре из-за конфликта мужчина бросил боевую гранату - поврежден дом
28 июля 2025, 18:20
В Днепропетровской области мужчина на авто переехал мотоцикл
28 июля 2025, 18:19
Пылает дом на Житомирской трассе: дым стеной, видимость почти нулевая
28 июля 2025, 18:03
На Днепропетровщине сторожа фермы убил бык
28 июля 2025, 17:53
Пять лет за госизмену: в Днепре осудили мужчину, который готовил удар по ТЭС и госпиталю
28 июля 2025, 17:32
Во Львовской области пограничники обнаружили у пассажирки микроавтобуса необычный груз
28 июля 2025, 17:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »