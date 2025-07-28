фото: полиция Черкасской области

В Золотоношском районе Черкасской области правоохранители обнаружили тайник оружия и взрывчатки в частном домовладении

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Санкционированный обыск провели следователи совместно с работниками Золотоношской окружной прокуратуры в селе Драбовцы. Владельцем арсенала оказался 40-летний местный житель.

Во время обыска изъят пистолет и шесть магазинов для автоматического оружия

В ходе обыска полицейские изъяли более 300 патронов, пистолет, шесть магазинов к автоматическому оружию, гранату, корпус гранаты РГО, запал, тротиловую шашку и вещество, похожее на пластид. Все найденное было направлено на экспертизу для установления происхождения и степени опасности.

Также найдена граната, корпус РГО, запал, тротиловая шашка и вещество, похожее на пластид

Мужчину задержали в порядке, предусмотренном законодательством. Ему объявлено подозрение по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Изъятое отправили на экспертизу, фигурант под круглосуточным домашним арестом

Следователи выясняют, с какой целью злоумышленник хранил опасные предметы и связан ли он с другими уголовными правонарушениями.

Ранее сообщалось, более 70 гранат и оружие на 700 тысяч: в Ивано-Франковской области задержали торговцев нелегальным оружием.