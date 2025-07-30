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У Каневі поліція повідомила про підозру 32-річному чоловіку, якого викрили у збуті психотропних речовин

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Оперативники та слідчі відділу поліції №1 Черкаського райуправління затримали зловмисника одразу після передачі наркотиків - препарату "PVP" - та отримання за це грошей. Затримання відбулося в рамках кримінального провадження і відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наркодилер затриманий на місці злочину

За результатами розслідування, дії чоловіка кваліфікували за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України - збут наркотичних засобів і психотропних речовин. Процесуальне керівництво у справі здійснює Канівський відділ Смілянської окружної прокуратури, який офіційно повідомив підозрюваному про підозру.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Розслідування триває, поліція перевіряє можливі зв’язки затриманого та його роль у ширшій злочинній мережі.

Нагадаємо, вимагали $60 млн: українські кіберполіцейські допомогли ліквідувати міжнародну хакерську групу. Учасники мережі створювали шкідливе програмне забезпечення, яке шифрувало дані на комп'ютерах жертв.