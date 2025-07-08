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08 июля 2025, 19:27

В Киеве разоблачили дельцов, которые "продавали" повестки

08 июля 2025, 19:27
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Фото: Нацполиция
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В столице задержали троих мужчин, разработавших схему заработка на военнообязанных. Они "продавали" фейковые повестки

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили трех дельцов, организовавших схему уклонения от мобилизации. Они обещали повлиять на врачей ВЛК, которые не проставили бы отметку о прохождении призывником хирурга по состоянию здоровья, тем самым отсрочив мобилизацию. За это "клиент" должен был заплатить 1600 долларов.

Впоследствии мужчине обещали еще одну повестку на военно-врачебную комиссию с отсрочкой на полтора-два месяца. Благодаря этому он мог получить возможность подготовить документы о непригодности для прохождения военной службы вообще.За это он должен был доплатить еще 1000 долларов.

"Следователи задержали трех фигурантов в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрениях", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одессе мужчина нашел чужое военное удостоверение. Он решил этим воспользоваться: он вклеил в документ свое фото, чтобы "спокойно ходить по городу".

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