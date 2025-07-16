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16 июля 2025, 01:25

В Сумах маршрутка сбила велосипедиста

16 июля 2025, 01:25
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фото: Нацполиция
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ДТП с пострадавшим велосипедистом произошло 14 июля на улице 8-го Марта в Сумах

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области, передает RegioNews.

По данным следствия, маршрутный автобус Рута наехал на велосипедиста. Потерпевший получил телесные повреждения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 57-летнего велосипедиста госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

За рулем маршрутки находился 74-летний водитель. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в центре Тернополя легковушка сбила велосипедиста. В результате ДТП электровелосипед отбросило на тротуар, где находились два человека. Травмы получили водитель велосипеда и прохожие.

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