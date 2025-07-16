В Сумах маршрутка сбила велосипедиста

фото: Нацполиция

ДТП с пострадавшим велосипедистом произошло 14 июля на улице 8-го Марта в Сумах

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области, передает RegioNews.

По данным следствия, маршрутный автобус Рута наехал на велосипедиста. Потерпевший получил телесные повреждения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 57-летнего велосипедиста госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

За рулем маршрутки находился 74-летний водитель. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.