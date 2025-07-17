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17 июля 2025, 04:35

На Хмельнитчине легковушка сбила на переходе 13-летнего подростка

17 июля 2025, 04:35
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фото: Нацполиция
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ДТП произошло 15 июля на улице Даниила Галицкого в Каменце-Подольском. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 15:05 автомобиль Audi Q3 наехал на 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по "зебре".

"В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, медики госпитализировали его в травматологическое отделение Каменец-Подольской городской больницы", - говорится в сообщении.

За рулем иномарки находился 78-летний житель Каменец-Подольского. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, в Ровенской области мотоцикл Geon врезался в припаркованный автомобиль. Двое 19-летних юношей – водитель и пассажир – в реанимации.

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