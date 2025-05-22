СБУ задержала поджигателей, которые по заказу РФ "охотились" на объекты Укрзализныци: среди них - 13-летний подросток
Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали шестерых приспешников российских спецслужб, которые занимались поджогами автомобилей Сил обороны и объектов Укрзализныци. Злоумышленники выполняли заказы врага на Севере, Востоке и Юге Украины
Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
"По материалам дела, заказ рф выполняли завербованные фсб местные жители, самому молодому из них - 13 лет. Все они попали в поле зрения оккупантов, когда искали "легкий заработок" в Телеграмм-каналах", - говорится в сообщении.
Сначала фигуранты согласовывали с кураторами потенциальные "цели", а затем уничтожали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.
На Днепропетровщине задержаны двое несовершеннолетних из города Самар, которые сожгли несколько релейных шкафов сигнальных установок, регулирующих движение поездов. В дальнейшем они должны были выявлять и поджигать служебные автомобили украинских защитников, но не успели. Правоохранители задержали их "по горячим следам" после преступлений на железной дороге.
В Одесской области разоблачили еще трех приспешников ФСБ. Ими оказались двое юношей из Одессы в возрасте 17 и 18 лет, а также 27-летний житель Черноморска. Злоумышленники врозь выполняли заказы оккупантов.
По материалам дела, фигуранты уничтожили три релейных шкафа Укрзализныци и внедорожник ВСУ, который проходил техобслуживание после выполнения заданий на фронте.
В Чернигове задержан 24-летний сварщик из местной СТО. Он пытался сжечь автомобиль украинского защитника прямо на территории СТО, инсценировав поджог "посторонними лицами".
Всем задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время военного положения).
"Злоумышленники находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта", - добавили в СБУ.
Напомним, ранее в Харьковской области СБУ задержала 17-летнего агента российских спецслужб. Подросток собирал разведданные об украинских военных объектах в Харьковской и Днепропетровской областях.