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23 мая 2025, 15:57

В Киевской области получил подозрение мужчина, который до смерти забил женщину

23 мая 2025, 15:57
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Фото: Нацполиция
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Мужчина во время ссоры нанес женщине удары по голове. Она умерла от полученных травм

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который жестоко избил женщину. Житель Броваров ударил сожительницу по голове. Из-за полученных травм она скончалась на месте. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, мужчина и женщина поссорились. В ходе конфликта он нанес ей по меньшей мере три удара кулаком по голове. 54-летняя потерпевшая скончалась.

Напомним, ранее в Киеве сообщили о подозрении 28-летнему жителю Подольского района. Он жестоко избил свою сожительницу. После нападения он покинул женщину с тяжелыми травмами, а сам остался на кухне, где продолжил пить до самого утра. Женщина скончалась от полученных травм.

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