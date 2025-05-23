В Киевской области получил подозрение мужчина, который до смерти забил женщину
Мужчина во время ссоры нанес женщине удары по голове. Она умерла от полученных травм
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который жестоко избил женщину. Житель Броваров ударил сожительницу по голове. Из-за полученных травм она скончалась на месте. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как рассказали в полиции, мужчина и женщина поссорились. В ходе конфликта он нанес ей по меньшей мере три удара кулаком по голове. 54-летняя потерпевшая скончалась.
Напомним, ранее в Киеве сообщили о подозрении 28-летнему жителю Подольского района. Он жестоко избил свою сожительницу. После нападения он покинул женщину с тяжелыми травмами, а сам остался на кухне, где продолжил пить до самого утра. Женщина скончалась от полученных травм.