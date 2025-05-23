Фото: Нацполиция

Мужчина во время ссоры нанес женщине удары по голове. Она умерла от полученных травм

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который жестоко избил женщину. Житель Броваров ударил сожительницу по голове. Из-за полученных травм она скончалась на месте. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, мужчина и женщина поссорились. В ходе конфликта он нанес ей по меньшей мере три удара кулаком по голове. 54-летняя потерпевшая скончалась.

Напомним, ранее в Киеве сообщили о подозрении 28-летнему жителю Подольского района. Он жестоко избил свою сожительницу. После нападения он покинул женщину с тяжелыми травмами, а сам остался на кухне, где продолжил пить до самого утра. Женщина скончалась от полученных травм.