РФ нанесла авиаудара по Константиновке: 12 раненых, один человек под завалами

фото: Донецкая областная прокуратура

В среду, 7 мая, около 22:50, российские войска нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области, использовав авиационную бомбу "ФАБ-250". Целью нападения стал многоквартирный жилой дом

Об этом сообщила областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки по меньшей мере 12 гражданских лиц получили ранения, среди которых трое мужчин 46, 47 и 74 года, а также 47-летняя женщина.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и переохлаждение.

Еще восемь граждан в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Все раненые были оперативно деблокированы спасателями и получили медицинскую помощь.

Одна женщина, вероятно, была зажата под завалами, и на месте проводятся спасательные работы.

В результате авиаудара были повреждены три многоквартирных дома и местный магазин. Взрыв вызвал значительные разрушения в центральной части города.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры приступили к досудебному расследованию.

На месте происшествия работают следователи, спасатели и медики.

Напомним, россияне за прошедшие сутки, 7 мая, убили 8 жителей Донецкой области, еще 23 человека получили ранения.

Кроме того, за сутки оккупанты нанесли 513 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.