05:05  08 мая
Оставили младенца на улице в сумке: родителям из Киевщины грозит до 3 лет заключения
03:10  08 мая
На Житомирщине задержали беглеца, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девушку
09:05  08 мая
Россияне за сутки убили 8 гражданских в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
08 мая 2025, 09:35

РФ нанесла авиаудара по Константиновке: 12 раненых, один человек под завалами

08 мая 2025, 09:35
Читайте також українською мовою
фото: Донецкая областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В среду, 7 мая, около 22:50, российские войска нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области, использовав авиационную бомбу "ФАБ-250". Целью нападения стал многоквартирный жилой дом

Об этом сообщила областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки по меньшей мере 12 гражданских лиц получили ранения, среди которых трое мужчин 46, 47 и 74 года, а также 47-летняя женщина.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и переохлаждение.

Еще восемь граждан в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Все раненые были оперативно деблокированы спасателями и получили медицинскую помощь.

Одна женщина, вероятно, была зажата под завалами, и на месте проводятся спасательные работы.

В результате авиаудара были повреждены три многоквартирных дома и местный магазин. Взрыв вызвал значительные разрушения в центральной части города.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры приступили к досудебному расследованию.

На месте происшествия работают следователи, спасатели и медики.

Напомним, россияне за прошедшие сутки, 7 мая, убили 8 жителей Донецкой области, еще 23 человека получили ранения.

Кроме того, за сутки оккупанты нанесли 513 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Донецкая область атака ФАБ многоэтажка Константиновка раненые
Атака на Днепропетровщину: раненая женщина, разрушенные дома и магазин
08 мая 2025, 07:48
Сколько детей остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области
07 мая 2025, 19:59
На Киевщине обломками дронов повреждено 18 автомобилей
07 мая 2025, 10:29
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
ДТП в столице: водитель не справился с управлением и влетел в столб
08 мая 2025, 09:51
Россияне за сутки обстреляли десятки населенных пунктов Херсонщины
08 мая 2025, 09:33
СБУ ужесточает меры безопасности в Сумах: что нужно знать гражданам
08 мая 2025, 09:29
Россияне за сутки убили 8 гражданских в Донецкой области
08 мая 2025, 09:05
Скандал в психбольнице на Волыни: заведующего подозревают в коррупции
08 мая 2025, 08:53
За прошедшие сутки зафиксировано почти 200 боевых столкновений
08 мая 2025, 08:49
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 8 мая
08 мая 2025, 08:30
Семейный бизнес: на Черниговщине задержали наркоторговцев
08 мая 2025, 08:22
В Ровно на детской площадке искали взрывчатку, а нашли игрушки
08 мая 2025, 07:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »